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    • «Лидс» разгромил «Вест Бромвич», «Саутгемптон» и «Вест Хэм» разошлись миром
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    «Лидс» разгромил «Вест Бромвич», «Саутгемптон» и «Вест Хэм» разошлись миром

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    В поединке 16 тура английской Премьер-лиги «Лидс» на выезде разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:0.

    Рафинья
    Рафинья

    Разгром начался с автогола Ромейна Сойерса. После этого второй гол забил Эгзиян Алиоски. За следующие 10 минут по голу забили Джек Харрисон и Родриго. На 72 минуте Рафинья поставил точку в матче.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Лидс 0:5
    Голы: 0:1 Ромен Сойерс (автогол) (9'), 0:2 Эгзиян Алиоски (31'), 0:3 Джек Харрисон (36'), 0:4 Родриго (40'), 0:5 Рафаэл Диас (72') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Адесево Аджайи, Ли Пелтье, Dara O'Shea, Каллум Робинсон, Мэтт Филлипс (Бранислав Иванович, 46'), Грэйди Диангана (Филип Кровинович, 73'), Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Карлан Ахирни-Грант (Матеус Перейра, 61') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Рафаэл Диас (Элдер Кошта, 81'), Родриго (Пабло Эрнандес, 70'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 58'), Патрик Бэмфорд Предупреждение: Эгзиян Алиоски (41')

    После двух побед подряд «Лидс» набрал 23 очка и занимает 11 место. «Вест Бромвич» занимает 19 строчку с 8 баллами.

    В параллельном матче «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сильнейшего не выявили, сыграв вничью 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Вест Хэм 0:0
    Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Стюарт Армстронг, 78'), Тео Уолкотт, Дэнни Ингс, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 58') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Райан Фредерикс, Андрей Ярмоленко (Джаррод Боуэн, 72'), Мануэль Лансини (Said Benrahma, 60'), Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Sebastien Haller (Майкл Антонио, 77') Предупреждения: Райан Бертранд (40'), Андрей Ярмоленко (67'), Мусса Дженепо (72'), Кайл Уолкер-Питерс (76')

    «Святые» идут на 9 позиции с 26 баллами, а «молотки» занимают строчку ниже и имеют на 3 пункта меньше. 0

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