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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей

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    КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» и петербургский «Зенит» более чем на 500 тысяч рублей по итогам матча 19-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    «Зенит» — «Спартак»
    «Зенит» — «Спартак»

    За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, еще 200 тысяч «сине-бело-голубые» заплатят за неправомерные действия зрителей. Кроме того, за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента, «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а за скандирование зрителями оскорбительных выражений — на 60 тысяч рублей.

    «Спартак» за неправомерные действия зрителей оштрафован на 100 тысяч рублей.

    «КДК РФС на своем заседании при участии представителей ФК "Зенит" и ФК "Спартак-Москва" рассмотрел нарушения при проведении матча 19-го тура чемпионата России, в том числе конфликтную ситуацию между болельщиками указанных клубов.

    С учетом всех доказательств, имеющихся в материалах дела, КДК принял решение за необеспечение безопасности на стадионе и неправомерные действия зрителей оштрафовать ФК "Зенит" в общей сумме 300 000 рублей и за неправомерные действия зрителей оштрафовать ФК "Спартак-Москва" на 100 000 рублей», — заявил глава ведомства Артур Григорьянц. 0

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