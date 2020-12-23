Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов

Президент РПЛпредложил возможный вариант реформы чемпионата, при котором будут созданы две группы по 12 команд.

«Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А. То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее», — сказал Прядкин в интервью Sports.ru.

«Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется четыре убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-Лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то — думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки», — добавил он.

«Тем самым клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане даже выиграют за счет потенциально бОльших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов. Ведь ключевой драйвер роста — матчи категории АА и АВ», — также отметил Прядкин. 0