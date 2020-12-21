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    Аршавин: Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о заявлении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о нежелании продлевать контракт с клубом.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско намекнул, что хочет покинуть «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России.

    «Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (Арсен Венгер в лондонском "Арсенале" — Прим. LiveSport.Ru), его могли только на носилках оттуда вынести.

    В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.

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    • Логично на месте "Спартака" договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим. 0

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