Аршавин: Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о заявлении главного тренера «Спартака»о нежелании продлевать контракт с клубом.

После матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско намекнул, что хочет покинуть «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России.

«Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (Арсен Венгер в лондонском "Арсенале" — Прим. LiveSport.Ru), его могли только на носилках оттуда вынести.

В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу.

Логично на месте "Спартака" договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим. 0