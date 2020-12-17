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    Рауш покинет «Динамо» зимой

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    Защитник сборной России Константин Рауш объявил об уходе из московского «Динамо».

    Константин Рауш
    Константин Рауш

    Действующий контракт 30-летнего футболиста со столичным клубом истекает 30 декабря 2020 года.

    «Я должен объявить, что я свой контракт с "Динамо" продлевать не буду. К этому решению я пришёл вместе с клубом.

    Три года — это достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое», — цитирует Рауша Transfermarkt.

    В «Динамо» Рауш перебрался зимой 2018 года — его предыдущим клубом был немецкий «Кёльн». Также защитник выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт».

    В текущем сезоне защитник провёл 4 матча в РПЛ, в которых забил один гол. 0

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