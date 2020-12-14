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    ПСЖ дома проиграл «Лиону»

    ПСЖ — «Лион»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 14-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол был забит на 35-й минуте. Защитник хозяев опрометчиво обрезал команду недалеко от своей штрафной, и Экамби снабдил мячом Тино Кадевере, который оказался на рандеву с Навасом и катнул мяч в створ мимо голкипера.

    На девятой добавленной минуте полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес получил прямую красную карточку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Tino Kadewere (35') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Перейра Данилу, Абду Диалло (Тило Керер, 29'), Алессандро Флоренци, Mitchel Bakker, Марко Верратти (Андер Эррера, 64'), Леандро Даниэль Паредес (Идрисса Гана Гейе, 64'), Анхель Ди Мария (Килиан Мбаппе, 65'), Неймар, Мойзе Кин (Рафинья, 73') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа (Маттиа Де Шильо, 65'), Максвелл Корне, Уссем Ауа (Бруно Гимарайнс, 78'), Лукас Пакета (Максанс Какере, 88'), Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай (Мусса Дембеле, 77'), Tino Kadewere (Синали Дьоманде, 77') Предупреждения: Лео Дюбуа (39'), Тило Керер (46'), Леандро Даниэль Паредес (56'), Неймар (71'), Преснел Кимпембе (90') Удаление: Тьяго Мендес (90')

    «Лион» набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 28 очков, опустился на третью строчку. 0

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