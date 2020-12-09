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    Иванов обслужит матч «Зенит» — «Динамо»

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    Как сообщает официальный сайт РФС, назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тур РПЛ.

    Сергей Иванов
    Сергей Иванов

    «Химки» — «Арсенал»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Ротор» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Дмитрий Березнев, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Игорь Синер.

    «Сочи» — «Спартак»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Владимир Енютин.

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Тамбов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

    «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

    «Ахмат» — «Ростов»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.

    ЦСКА — «Урал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Геннадий Куличенков. 0

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