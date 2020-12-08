«Челси» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы лондонскогои ФК «Краснодар» на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржинью, Гилмор, Ковачич, Эмерсон, Хаверц, Анджорин, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Жигер, Алонсо, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру.

«Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Вилена, Ольссон, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.

Запасные: Синицын, Сорокин, Чернов, Петров, Черников, Камболов, Марков, Уткин, Сулейманов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на ее победу — 1.30, на успех «Краснодара» — 12.00, на ничью — 6.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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