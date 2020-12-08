ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовРоссия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
  • 21:53
    • Кепа займет место в воротах «Челси» на матч с «Краснодаром»
  • 19:58
    • Санчо остался в запасе «Боруссии» на матч с «Зенитом»
  • 21:49
    • ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо»
  • 20:50
    • УЕФА вынес предупреждение РФС за поведение сборной России в матче с Турцией
  • 20:14
    • «Лацио» и «Брюгге» огласили составы
    Все новости спорта

    Кепа займет место в воротах «Челси» на матч с «Краснодаром»

    «Челси» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Краснодар Футбол России Челси Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и ФК «Краснодар» на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

    Кепа Арисабаллага
    Кепа Арисабаллага

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржинью, Гилмор, Ковачич, Эмерсон, Хаверц, Анджорин, Абрахам.

    Запасные: Кабальеро, Жигер, Алонсо, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру.

    «Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Вилена, Ольссон, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.

    Запасные: Синицын, Сорокин, Чернов, Петров, Черников, Камболов, Марков, Уткин, Сулейманов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на ее победу — 1.30, на успех «Краснодара» — 12.00, на ничью — 6.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лейпциг» вязть реванш у «МЮ»?
  • «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Обыграет ли Месси Роналду в новой дуэли?
  • «Барселона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» выиграть у «Динамо» в Киеве?
  • «Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Челси — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Зальцбург — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры