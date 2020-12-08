«Челси» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.65) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

Во вторник, 8 декабря, лондонский «Челси» примет «Краснодар» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Игра группы Е стартует на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 23:00 по Москве. Прогноз на «Челси» — «Краснодар».

«Челси»

Лондонский клуб начал группой этап Лиги чемпионов с домашней безголевой ничьей с «Севильей» (0:0), ставшей частью трехматчевой серии без побед.

Во втором туре «Челси» в конце октября на выезде уверенно разгромил «Краснодар» со счетом 4:0, а в третьем туре в ноябре разгромил «Ренн» (3:0) на своем поле.

В выездном матче 4-го тура «Челси» вырвал на последних минутах победу над «Ренном» (2:1), а в пятом туре обеспечил себе лидерство в группе, разгромив «Севилью» на выезде — 4:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последнем матче «Челси» в рамках АПЛ обыграл на выезде «Лидс» со счетом 3:1, и с 22 чоками после 11 матчей идет на 3-м месте. Разница мячей 25-11.

«Краснодар»

В конце сентября «Краснодар» на выезде победил ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап ЛЧ, где стартовал с выездной ничьей с «Ренном» (1:1).

Во втором туре «быки» были дома разгромлены «Челси» (0:4), а потом были биты «Севильей» в Испании (2:3), несмотря на то, что вели по ходу матча 2:0.

Поражение в концовке ответного матча с «Севильей» (1:2) поставило крест на надеждах выйти из группы, но в 5-м туре «Краснодар» дома победил «Ренн» (1:0), гарантировав себе плей-офф Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем матче «Краснодар» разгромил дома «Ротор» (5:0) и с 24 очками после 17 туров идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 29-19.

Прогноз и ставки

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 5.80, а на победу «Краснодара»— 9.40.

«Челси» с 13 очками гарантировал себе первое место в группе Е, а «Краснодар» с 4 очками останется на 3-й строке таблицы.

Обе команды турнирно не мотивированы, но Фрэнк Лэмпард выпустит амбициозных дублеров, а «Краснодар» может поберечь силы перед матчем с «Локо» в РПЛ. Прогнозируем, что «Челси» победит дома.

«Краснодар» часто пропускает в концовке матча. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.85 и «второй тайм "Челси" более результативный» за 2,09. 0