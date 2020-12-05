Вест Хэм — Манчестер Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица АПЛ

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