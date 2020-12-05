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    Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Тамбовом»

    «Спартак» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    Как сообщает пресс-служба «Спартака», нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «красно-белых» на этот матч из-за «микроповреждения четырехглавой мышцы».

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Тилль, Маранчуков, Онугха, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Килин, Николас, Костюков.

    Коэффициент на победу «Спартака» 1,06, на ничью — 14,50, а на победу «Тамбова» — 37,00.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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