«Спартак» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «красно-белых» на этот матч из-за «микроповреждения четырехглавой мышцы».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Тилль, Маранчуков, Онугха, Карапетян.

Запасные: Чагров, Рыбин, Шахов, Ойеволе, Каплиенко, Чуперка, Килин, Николас, Костюков.

Коэффициент на победу «Спартака» 1,06, на ничью — 14,50, а на победу «Тамбова» — 37,00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0