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    Продлит ли «Спартак» серию поражений «Тамбова»?

    «Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Тамбов»
    «Спартак»
    В субботу, 5 декабря, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 16.50
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

    Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в затем ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

    В последнем матче «Спартак» дома обыграл «Ротор» (2:0) и с 31 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая соперникам по доп. показателям.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Разница мячей 27-16, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев, который не сыграет из-за травмы.

    «Тамбов»

    В конце октября «Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:0) в Кубке России и в рамках РПЛ разошелся миром с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

    В ноябре «волки» потерпели домашнее поражение от «Динамо» (1:2), заканчивая матч вдевятером, и от «Ахмата» (0:1). В обоих встречах тамбовчане пропускали на последних минутах.

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  • 30/11/2020

    • В последних матчах «Тамбов» в гостях проиграл «Кпаснодару» (0:1) и был разгромлен «Уфой» (0:4). Обе встречи «Тамбов» заканчивал двесятером.

    После 16 туров РПЛ «Тамбов» с 12 очками занимает 14 место. Разница мячей 11-22, 3 гола забил Александр Карапетян. Матч пропустит Алексей Грицаенко.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью — 7.40, а на победу «Тамбова»— 21.00.

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    В первом круге «Спартак» победил на выезде 2:0. В прошлом сезоне «Тамбов» выиграл оба матча — со счетом 2:0 дома и 3:2 на выезде.

    «Тамбов» не в лучшем состоянии, хотя и может собраться на матч с лидером. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.38 и ТМ 2,5 за 2,18.

    Tips1Cef 1.93 0

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    «Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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