«Спартак» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 декабря 2020 года

В субботу, 5 декабря, «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Тамбов».

«Спартак»

В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в затем ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

В последнем матче «Спартак» дома обыграл «Ротор» (2:0) и с 31 очками делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая соперникам по доп. показателям.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Разница мячей 27-16, по 6 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев, который не сыграет из-за травмы.

«Тамбов»

В конце октября «Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:0) в Кубке России и в рамках РПЛ разошелся миром с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

В ноябре «волки» потерпели домашнее поражение от «Динамо» (1:2), заканчивая матч вдевятером, и от «Ахмата» (0:1). В обоих встречах тамбовчане пропускали на последних минутах.

В последних матчах «Тамбов» в гостях проиграл «Кпаснодару» (0:1) и был разгромлен «Уфой» (0:4). Обе встречи «Тамбов» заканчивал двесятером.

После 16 туров РПЛ «Тамбов» с 12 очками занимает 14 место. Разница мячей 11-22, 3 гола забил Александр Карапетян. Матч пропустит Алексей Грицаенко.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью — 7.40, а на победу «Тамбова»— 21.00.

В первом круге «Спартак» победил на выезде 2:0. В прошлом сезоне «Тамбов» выиграл оба матча — со счетом 2:0 дома и 3:2 на выезде.

«Тамбов» не в лучшем состоянии, хотя и может собраться на матч с лидером. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.38 и ТМ 2,5 за 2,18.

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