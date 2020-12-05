Ларссон: Матч с «Тамбовом» отчасти можно назвать сумасшедшим

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу над(5:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Сегодня нами было создано много моментов, да, забили немало, но из того, что создали, могли забить еще больше.

В этом плане сегодняшний матч можно назвать сумасшедшим. Самое главное, что мы были сконцентрированы на протяжении всей игры.

Начали немного медленно, не все получалось, но потом разогнались и добились победы.

Все дело в небольшой концентрации, которой, возможно, не хватило в первом тайме. В футболе все развивается очень быстро.

Во втором тайме мы прибавили, начали играть более собранно. К тому же в перерыве решили, что этот матч нужно добивать, что у нас и получилось», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе клуба. 0