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    Ларссон: Матч с «Тамбовом» отчасти можно назвать сумасшедшим

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    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Сегодня нами было создано много моментов, да, забили немало, но из того, что создали, могли забить еще больше.

    В этом плане сегодняшний матч можно назвать сумасшедшим. Самое главное, что мы были сконцентрированы на протяжении всей игры.

    Начали немного медленно, не все получалось, но потом разогнались и добились победы.

    Все дело в небольшой концентрации, которой, возможно, не хватило в первом тайме. В футболе все развивается очень быстро.

    Во втором тайме мы прибавили, начали играть более собранно. К тому же в перерыве решили, что этот матч нужно добивать, что у нас и получилось», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе клуба. 0

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