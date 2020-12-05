Ларссон: Матч с «Тамбовом» отчасти можно назвать сумасшедшим

Джордан Ларссон
globallookpress.com
«Сегодня нами было создано много моментов, да, забили немало, но из того, что создали, могли забить еще больше.
В этом плане сегодняшний матч можно назвать сумасшедшим. Самое главное, что мы были сконцентрированы на протяжении всей игры.
Начали немного медленно, не все получалось, но потом разогнались и добились победы.
Все дело в небольшой концентрации, которой, возможно, не хватило в первом тайме. В футболе все развивается очень быстро.
Во втором тайме мы прибавили, начали играть более собранно. К тому же в перерыве решили, что этот матч нужно добивать, что у нас и получилось», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе клуба. 0