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    «Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ

    «Ростов» — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Известны составы «Ростова» и «Динамо» на поединок 16-го тура чемпионата России по футболу.

    Раздевалка «Динамо»
    Раздевалка «Динамо»

    «Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.

    Запасные: Рудаков, Безруков, Кочканян, Павловец, Лангович, Топурия, Сухомлинов, Алмквист, Тошевски, Сохиев.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.

    Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Терехов, Грулев, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

    Встреча начнется в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Ростова» — 3,17, на ничью — 3,09, на «Динамо» — 2,55.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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