«Ростов» — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

Известны составына поединок 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Хаджикадунич, Гигович, Полоз.

Запасные: Рудаков, Безруков, Кочканян, Павловец, Лангович, Топурия, Сухомлинов, Алмквист, Тошевски, Сохиев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Каборе, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Терехов, Грулев, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

Встреча начнется в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Ростова» — 3,17, на ничью — 3,09, на «Динамо» — 2,55.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0