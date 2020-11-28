«Ростов» — «Динамо». Прогноз (к. 3.26) и ставки на матч чемпионата России 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, в 16-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» на «Ростов Арене» сразится с московским «Динамо». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Динамо».

«Ростов»

«Ростов» завершил первый круг чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице, заработав в 15 играх 26 очков, отстав от четвертой еврокубковой позиции всего лишь на балл.

В отрезке последних шести матчей первенства «комбайнеры» неизменно чередуют победные результаты с поражениями. Так одолеть в этот период удалось на своем поле 3:0 «Ахмат», а также в Москве 1:0 «Спартак» и 2:0 в Казани «Рубин» в минувшем туре.

Фиаско были в родных стенах от «Химок» (0:2), а также на выезде от «Сочи» (2:4) и ЦСКА (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» добыл три виктории, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:4.

«Динамо»

«Динамо» в своем актива имеет на один набранный балл больше и находится на строку выше, чем предстоящий соперник. От третьей позиции москвичи отстают на два пункта.

После фиаско в дерби от ЦСКА (1:3) еще 18 октября, затем «сине-белые» не знают горечи поражений на протяжении четырех встреч, выиграв три игры при одном мировом исходе.

Так эта серия началась с трех выигрышей подряд, где были повержены дома 3:1 «Сочи» и 5:1 «Локомотив», а также в гостях 2:1 «Тамбов». В своей последней проведенной игре «динамовцы» в очередном московском дерби поделили очки со «Спартаком», сыграв 1:1.

Вне родных стен в этом чемпионата «Динамо» выиграло два раза, три матча проиграло и дважды расписало мировые, разница мячей в этих играх — 7:9.

В первом круге дома победил московский коллектив (2:0), а в минувшем сезоне команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.65.

На викторию «Ростова» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.26.

В поединке коллективом, которые равны по классу, вполне можно ожидать мирового исхода. Так что прогнозируем в этой игре ничью. 0