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    Эдер сыграет в атаке «Локомотива» против «Ахмата»

    «Ахмат» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Ахмат»: Гудиев, Анхель, Богосавац, Нижич, Ненахов, Бериша, Исмаэл Силва, Ильин, Харин, Тимофеев, Мелкадзе.

    Запасные: Мелихов, Шелия, Кармаев, Адамов, Пуцко, Быстров, Адуев, Х.Кадыров, Полярус, Иванов, Швец, А.Кадыров.

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Рыбус, Райкович, Крыховяк, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Эдер, Камано.

    Запасные: Савин, Лысцов, В.Игнатьев, Сильянов, Черный, Петухов, Жемалетдинов, Титков, Иосифов, Мухин, Зе Луиш, Лисакович.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Локомотива» — 4.15, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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