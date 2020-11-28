«Ахмат» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

Грозненскийи московскийобъявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Богосавац, Нижич, Ненахов, Бериша, Исмаэл Силва, Ильин, Харин, Тимофеев, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Шелия, Кармаев, Адамов, Пуцко, Быстров, Адуев, Х.Кадыров, Полярус, Иванов, Швец, А.Кадыров.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Рыбус, Райкович, Крыховяк, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Эдер, Камано.

Запасные: Савин, Лысцов, В.Игнатьев, Сильянов, Черный, Петухов, Жемалетдинов, Титков, Иосифов, Мухин, Зе Луиш, Лисакович.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 2.75, на успех «Локомотива» — 4.15, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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