«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 28 ноября 2020 года

28 ноября «Ахмат» в Грозном примет «Локомотив». Поединок состоится в рамках 16 тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Локомотив».

«Ахмат»

Грозненцы набрали хорошую форму и не проигрывают уже четыре тура. На их счету 3 победы и одна ничья. Сейчас у футболистов Талалаева 24 очка и седьмое место в таблице.

«Ахмат» отличился в матче с «Краснодаром», победив 2:0. В прошлом туре «бело-зеленые» взяли одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (2:2).

Помимо этого команда обыграла «Тамбов» 1:0 и разобралась с «Уфой» 3:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» забивал не менее двух голов в четырех последних матчах РПЛ дома.

«Локомотив»

У «железнодорожников» те же 24 очка, однако они идут строчкой ниже. В прошлом туре подопечные Николича взяли три очка, минимально одолев «Арсенал». Ранее «Локо» потерпел три неудачи подряд.

Самое досадное поражение было от «Динамо». Там «красно-зеленые» уступили 1:5. Также отметим 1:2 от «Сочи» и «Ротора».

Уже вторую игру подряд «Локомотив» мало забивает. На неделе в противостоянии с «Атлетико» гости добыли нулевую ничью. Итого, у команды 2 гола в четырех последних встречах.

Ведран Чорлука не сыграет из-за красной карточки. Федор Смолов и Дмитрий Баринов травмированы.

Прогноз и ставка

По коэффициентам следующий расклад: 2.37 дают на «Ахмат» и 3.35 ставят на «Локомотив». На ничью предлагают 3.15.

«Ахмат» — очень непростой соперник, который пропустил всего три мяча в четырех турах, отобрав при этом очки у «Зенита» и «Краснодара». «Локомотив» выиграл всего раз за 6 матчей, при этом Лига чемпионов вносит свои коррективы в плане усталости.

Считаем, что «Ахмату» вполне по силам отобрать очки у «Локо». Ставим на Ф1 (0) за 1.65 0