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    «Ахмат» может отобрать очки у «Локомотива»

    «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Локомотив»
    Игроки «Локомотива»
    28 ноября «Ахмат» в Грозном примет «Локомотив». Поединок состоится в рамках 16 тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    Грозненцы набрали хорошую форму и не проигрывают уже четыре тура. На их счету 3 победы и одна ничья. Сейчас у футболистов Талалаева 24 очка и седьмое место в таблице.

    «Ахмат» отличился в матче с «Краснодаром», победив 2:0. В прошлом туре «бело-зеленые» взяли одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (2:2).

    Помимо этого команда обыграла «Тамбов» 1:0 и разобралась с «Уфой» 3:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» забивал не менее двух голов в четырех последних матчах РПЛ дома.

    «Локомотив»

    У «железнодорожников» те же 24 очка, однако они идут строчкой ниже. В прошлом туре подопечные Николича взяли три очка, минимально одолев «Арсенал». Ранее «Локо» потерпел три неудачи подряд.

    Самое досадное поражение было от «Динамо». Там «красно-зеленые» уступили 1:5. Также отметим 1:2 от «Сочи» и «Ротора».

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  • 23/11/2020

    • Уже вторую игру подряд «Локомотив» мало забивает. На неделе в противостоянии с «Атлетико» гости добыли нулевую ничью. Итого, у команды 2 гола в четырех последних встречах.

    Ведран Чорлука не сыграет из-за красной карточки. Федор Смолов и Дмитрий Баринов травмированы.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам следующий расклад: 2.37 дают на «Ахмат» и 3.35 ставят на «Локомотив». На ничью предлагают 3.15.

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    «Ахмат» — очень непростой соперник, который пропустил всего три мяча в четырех турах, отобрав при этом очки у «Зенита» и «Краснодара». «Локомотив» выиграл всего раз за 6 матчей, при этом Лига чемпионов вносит свои коррективы в плане усталости.

    Считаем, что «Ахмату» вполне по силам отобрать очки у «Локо». Ставим на Ф1 (0) за 1.65 0

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    «Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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