Зрители будут допущены на матчи АПЛ в Ливерпуле и Лондоне

Английские власти откроют допуск зрителей на матчи английской Премьер-лиги в Ливерпуле и Лондоне, информирует Guardian.

По данным издания, столица и Мерсисайд попали в число зон категории риска 2, что означает, что игры команд на этих территориях смогут посетить до 2 тысяч человек.

Исходя из этого, домашние игры «Ливерпуля», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Челси», «Арсенала», «Брайтона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Фулхэма» и «Саутгемптона» будут проходить со зрителями.

«Астон Вилла», «Бернли», «Лидс», «Лестер», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» пока не смогут рассчитывать на поддержку своих фанатов. 0