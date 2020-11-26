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    Зрители будут допущены на матчи АПЛ в Ливерпуле и Лондоне

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    Английские власти откроют допуск зрителей на матчи английской Премьер-лиги в Ливерпуле и Лондоне, информирует Guardian.

    «Энфилд»
    «Энфилд»

    По данным издания, столица и Мерсисайд попали в число зон категории риска 2, что означает, что игры команд на этих территориях смогут посетить до 2 тысяч человек.

    Исходя из этого, домашние игры «Ливерпуля», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Челси», «Арсенала», «Брайтона», «Кристал Пэлас», «Вест Хэма», «Фулхэма» и «Саутгемптона» будут проходить со зрителями.

    «Астон Вилла», «Бернли», «Лидс», «Лестер», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» пока не смогут рассчитывать на поддержку своих фанатов. 0

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