ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best.

Список номинантов на звание футболиста 2020 года: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).

Претенденты на приз лучшему голкиперу 2020 года: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Претенденты на звание лучший мужской тренер ФИФА: Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Ханс-Дитер Флик («Бавария» Мюнхен), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Зинедин Зидан («Реал» Мадрид).

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

Добавим, что в 2019 году награда лучшему футболисту сезона досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. 0