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    ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз The Best.

    ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года
    ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года

    Список номинантов на звание футболиста 2020 года: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).

    Претенденты на приз лучшему голкиперу 2020 года: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Претенденты на звание лучший мужской тренер ФИФА: Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Ханс-Дитер Флик («Бавария» Мюнхен), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Зинедин Зидан («Реал» Мадрид).

    Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

    Добавим, что в 2019 году награда лучшему футболисту сезона досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. 0

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