Суарес сдал положительный тест на коронавирус и может не сыграть против «Барсы» и «Локо»

Положительные тесты на COVID-19 сдали нападающий Луис Суарес, вратарь Родриго Муньос и сотрудник команды Матиас Фарал. В ближайшее время они пройдут повторное тестирование.
В среду, 18 ноября, сборная Уругвая сыграет с Бразилией в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Также Суарес, скорее всего, пропустит ближайшие матчи «Атлетико».
21 и 28 ноября мадридцы встретятся с «Барселоной» и «Валенсией» в чемпионате Испании, а 25-го числа примут «Локомотив» в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Суарес провел 9 матчей, забил 5 голов и сделал результативную передачу.
📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol — 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF— AUF (@AUFOficial) November 16, 2020