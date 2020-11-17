Потолок зарплат в «Реале» составил 468,5 млн евро

Самый высокий потолок зарплат в испанской Примере в сезоне 2020/21 оказался у, сообщает Marca.

Его размер превышает 468,5 миллиона евро.

В эту сумму входят, в том числе, зарплаты футболистов и тренерского штаба главной команды, расходы на школу и дочерние команды.

Вслед за «Реалом» расположились каталонская «Барселона» (382,7 млн) и мадридский «Атлетико» (252,7 млн).

Полный список выглядит так:

1. «Реал» — 468,5 млн евро;

2. «Барселона» — 382,7 млн евро;

3. «Атлетико» — 252,7 млн евро;

4. «Севилья» — 185,8 млн евро;

5. «Вильярреал» — 145,2 млн евро;

6. «Атлетик» — 119,8 млн евро;

7. «Валенсия» — 103,3 млн евро;

8. «Реал Сосьедад» — 100,8 млн евро;

9. «Бетис» — 71,3 млн евро;

10. «Сельта» — 62,5 млн евро;

11. «Гранада» — 56,4 млн евро;

12. «Хетафе» — 52,5 млн евро;

13. «Вальядолид» — 49,3 млн евро;

14. «Осасуна» — 46,6 млн евро;

15. «Эйбар» — 42,7 млн евро;

16. «Алавес» — 42 млн евро;

17. «Кадис» — 41 млн евро;

18. «Леванте» — 37,6 млн евро;

19. «Уэска» — 37 млн евро;

20. «Эльче» — 34,6 млн евро. 0