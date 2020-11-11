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    Юран: Надо парней подготовить, чтобы им казалось, что на табло написано «Акрон», а не ЦСКА

    Футбол СКА-Хабаровск Кубок России Футбол России ЦСКА
    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России, согласно которым его команда встретится с ЦСКА.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Здорово! Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы ещё привезти сюда премьер-лигу, порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть.

    Потому что в первую очередь мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чём не говорит.

    Да, ЦСКА — один из лидеров в российском футболе, но всё будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти.

    Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить, чтобы казалось, что на табло написано не "ЦСКА — 'СКА-Хабаровск', а 'Динамо-Брянск', например, или 'Акрон'.

    Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова. Поэтому в этом плане, я думаю, что будет всё нормально.

    Будем настраиваться и стараться выжать максимум из себя" — приводит пресс-служба ФНЛ слова Юрана. 0

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