Хавбек «Краснодара» заразился коронавирусом

Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландиизаразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте национальной команды.

Тест Вильены на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что у игрока нет симптомов, игрок чувствует себя хорошо.

Полузащитник покинул тренировочный лагерь сборной и не поможет национальной команде в ближайших матчах.

Де Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Голландии с 2016 года.

11 ноября сборная Нидерландов в Амстердаме проведёт товарищеский матч с национальной командой Испании.

Затем подопечные Рональда Кумана сыграют в Лиге наций УЕФА со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября). 0