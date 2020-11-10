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    Хавбек «Краснодара» заразился коронавирусом

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    Полузащитник «Краснодара» и сборной Голландии Тонни де Вильена заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте национальной команды.

    Тонни де Вильена
    Тонни де Вильена

    Тест Вильены на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что у игрока нет симптомов, игрок чувствует себя хорошо.

    Полузащитник покинул тренировочный лагерь сборной и не поможет национальной команде в ближайших матчах.

    Де Вильена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Голландии с 2016 года.

    11 ноября сборная Нидерландов в Амстердаме проведёт товарищеский матч с национальной командой Испании.

    Затем подопечные Рональда Кумана сыграют в Лиге наций УЕФА со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября). 0

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