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    Лопетеги: Все, что могло пойти не так в матче с «Краснодаром», пошло не так

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    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги

    «Это была трудная, но заслуженная победа. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

    Мы хорошо начали, затем судья назначил пенальти в нашу пользу, потом отменил [после проверки VAR]. Затем гости забили со штрафного, а тут же еще и пенальти... В итоге мы уже проигрываем 0:2. Добавьте к этому еще и красную карточку Наваса. Сегодня нам пришлось очень тяжело, но команда показала бойцовский характер и победила, несмотря на все проблемы.

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    • Я доволен характером, настроем и работой игроков. Это был потрясающий вечер. Мы создали много моментов и в итоге добились своей цели — набрали три очка», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. 0

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