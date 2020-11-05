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    Газинский рассказал, что творилось в раздевалке «Краснодара» после поражения от «Севильи»

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    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что поражение от «Севильи» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов стало самым тяжелым в его карьере.

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский

    «Тяжело находить слова после таких матчей. Мы должны что-то извлечь из этого поражения. Такие матчи надо доводить до победы. Это тяжелейшее поражение, наверное, самое тяжелое в моей карьере.

    Провальное начало соперника? Не буду говорить за "Севилью", мы готовились. Матч был непростым. Имели хорошие подходы.

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    • Всё, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Да, мы поговорили на повышенных тонах.

    Всегда есть к кому-то претензии. И мы их высказываем друг другу. Но проиграла, конечно, команда», — приводит слова Газинского «Матч ТВ». 0

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