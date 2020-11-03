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    «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

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    Московское «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили — семь матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Гураму Тетрашвили
    Гураму Тетрашвили

    В матче 13-го тура между командами, в середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником.

    Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу. После просмотра эпизода главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Тетрашвили красную карточку.

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    • «Динамо» запросило максимальное наказание с учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски.

    У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством клуба инцидент обсужден в спокойном ключе, но в «Динамо» намерены защищать своих футболистов. 0

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