«Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

Московскоенаправило письмо в КДК РФС с просьбой дать максимальное наказание удаленному полузащитнику «Тамбова»— семь матчей, сообщает «Спорт-Экспресс»

В матче 13-го тура между командами, в середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником.

Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу. После просмотра эпизода главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Тетрашвили красную карточку.

«Динамо» запросило максимальное наказание с учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски.

У бело-голубых нет вопросов к «Тамбову», с руководством клуба инцидент обсужден в спокойном ключе, но в «Динамо» намерены защищать своих футболистов. 0