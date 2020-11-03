Матч «Тамбов» — «Ахмат» в 14-м туре РПЛ пройдет без зрителей

Поединок 14-го тура чемпионата России междупройдет при пустых трибунах.

Об этом сообщает РПЛ в Telegram.

Руководство «Тамбова» уведомило РПЛ о необходимости провести матч без зрителей.

«В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия руководство ФК "Тамбов" приняло решение провести матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата" без зрителей. Игра состоится 7 ноября в Саранске», — говорится в сообщении.

Напомним, «Тамбов» идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ (12 очков). «Ахмат» (20 очков) занимает 9-ю позицию. 0