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    Матч «Тамбов» — «Ахмат» в 14-м туре РПЛ пройдет без зрителей

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    Поединок 14-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Ахматом» пройдет при пустых трибунах.

    «Мордовия Арена»
    «Мордовия Арена»

    Об этом сообщает РПЛ в Telegram.

    Руководство «Тамбова» уведомило РПЛ о необходимости провести матч без зрителей.

    «В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия руководство ФК "Тамбов" приняло решение провести матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата" без зрителей. Игра состоится 7 ноября в Саранске», — говорится в сообщении.

    Напомним, «Тамбов» идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ (12 очков). «Ахмат» (20 очков) занимает 9-ю позицию. 0

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