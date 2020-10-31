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    Шварц рассказал, как «Динамо» будет играть против «Тамбова»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц раскрыл некоторые тактические нюансы перед матчем против «Тамбова» в 13-м туре чемпионата России.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Я думаю, что нас ждет сложная игра с "Тамбовом". Мы столкнемся с коллективом, который играет в командный футбол. Который играет по системе 5-3-2. И мы думаем, что будет непростая игра.

    Нам будет важно показать игру, которую мы показали против "Сочи". Играть с высокой скоростью, создавать опасные моменты, используя нашу вторую линию полузащитников.

    Также стоит сказать, что мы планируем играть интенсивно с забеганием в зону атаки.

    Также для нас важно хорошо сыграть в обороне. Особенно это касается игры на подборе.

    Мы провели полноценную тренировочную неделю. Очень интересно проходят теоретические занятия и тренировки. Также стоит отметить, что база у команды была хорошая, и сейчас мы приносим что-то свое. Что касается интенсивных тренировок, то они у нас были три дня (со вторника по четверг). Уделили большое внимание работе без мяча. И в пятницу, и в субботу планируем провести тренировки на владение мячом. Что касается имен, пока всех не запомнил. Игроков и персонала много, и было немного времени, чтобы узнать всех поименно.

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    • Клинтон Нжи на этой неделе не смог тренироваться. В это воскресенье он не примет участие в матче. Также Каборе и Грулев не смогут сыграть из-за перебора желтых карточек.

    Наша задача — поменять игроков по позиции, сохранив ту же систему игры. Мы, конечно, примем решение, возможно, мы поменяем схему игры. Примем решение в воскресенье.

    Варела провел три тренировки вместе с командой. Нам важно понимать, сможет ли он вписаться в схему игры, которая была в прошлом матче. По физической готовности вопросов нет. Для нас это одна из возможностей использовать его в схеме 4-3-3, и мы будем его иметь в виду в воскресенье», — приводит слова Шварца «Матч ТВ». 0

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