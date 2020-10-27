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    Степашин заявил, что «Динамо» станет в 2023 году одним из лучших клубов Европы

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о целях московского клуба.

    Сергей Степашин
    Сергей Степашин

    «Я много лет в клубе, 22 года уже с "Динамо". Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: "Что ты сюда пришел?" Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию "Динамо". Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с "Вольфсбергом" или еще с кем-нибудь. Правильно?

    Три-четыре человека — это игроки сборных, которые точно будут играть в Европе. Не буду фамилии называть, хотя для себя я уже кое-кого обозначил. Может быть, понадобится еще усиление, что, естественно, произойдет. Самое главное, я сегодня об этом сказал Андрею Воронину, который в свое время играл, наверное, в лучшем "Динамо" после Бескова, что сегодня в клубе нет многоначалия. Помните, даже анекдот ходил: пять генералов, шесть начальников. Сегодня есть четкая управляемая структура. Есть, условно говоря, хозяин — банк, где совет директоров возглавляет Юрий Соловьев. Есть спортивный директор, тренер, есть совет директоров. Плюс блестящий стадион. Считаю, что он лучший в Москве.

    Сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год — 100 лет "Динамо". Давайте, дай бог, доживем до этого, переживем пандемию. И в 2023 году вы скажете: "А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы", — сказал Степашин "Известиям". 0

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