Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Накануне прошли заключительные матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели турнира.

Так, в число претендентов вошли: нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, хавбек «Шахтера» Тете и защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо.

Мората оформил дубль в матче против киевского «Динамо» (2:0), Коман забил два гола в ворота «Атлетико» (4:0), гол и две передачи Тете записал на свое имя в матче «Реалом» (3:2) в Мадриде, а Анхелиньо дважды поразил ворота «Истанбул Башакшехир» (2:0).

Кто был лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов? 🤔

⭐️ Мората

⭐️ Коман

⭐️ Тете

⭐️ Анхелиньо#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020

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