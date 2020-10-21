«Ливерпуль» исключил ван Дейка из заявки на сезон в АПЛ

Клубынакануне объявили заявки на поединки чемпионата Англии-2020/21.

«Ливерпуль» исключил из списка заявленных футболистов центрального защитника Вирджила ван Дейка, который получил серьезную травму колена в поединке пятого тура английской Премьер-лиги против «Эвертона» и выбыл на неопределенный срок.

Судя по всему, травма крестообразных связок не позволит защитнику сыграть в нынешнем сезоне.

Напомним, что «Челси» включил в заявку на матчи чемпионата Англии голкипера Петра Чеха, а «Арсенал» исключил из списка заявленных игроков хавбека Месута Озила и защитника Сократиса. 0