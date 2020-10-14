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    Италия сыграла вничью с Голландией, Польша разгромила Боснию и Герцеговину

    Италия — Голландия: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Голландии (1:1) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 1 Лиги А.

    Италия — Голландия
    Италия — Голландия

    Счет в матче на 16-й минуте открыли итальянцы. Барелла исполнил классную передачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Лоренцо Пеллегрини выбежал один на один и уверенно пробил в угол ворот.

    На 25-й минуте счет сравнялся. После прострела с левого фланга Депай пробил из центра штрафной низом прямо в ван де Бека, после чего тот мяч подхватил и выстрелил с линии вратарской под перекладину ворот сборной Италии.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Италия — Нидерланды 1:1
    Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (16'), 1:1 Донни ван де Бек (25') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Danilo D'Ambrosio, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти (Мануэль Локателли, 56'), Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Пеллегрини (Алессандро Флоренци, 72'), Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 55'), Чиро Иммобиле Нидерланды: Яспер Силлессен, Ханс Хатебур, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Йоэл Велтман, 77'), Жоржиньо Вейналдум, Донни ван де Бек, Френки де Йонг, Мемфис Депай (Райан Бабель, 90'), Люк де Йонг Предупреждения: Марко Верратти (23'), Danilo D'Ambrosio (80')

    В другом матче группы 1 Лиги 1 сборная Польши на своем поле разгромила команду Боснии и Герцеговины — 3:0.

    Отметим, что уже на 14-й минуте боснийцы остались в меньшинстве — прямую краснуцю карточку получил Анель Ахмедходжич.

    На 40-й минуте Роберт Левандовский открыл счет, перед перерывом Кароль Линетти с передачи Левандовского удвоил его, а на 52-й минуте Роберт оформил дубль.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Польша — Босния и Герцеговина 3:0
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (40'), 2:0 Кароль Линетти (45'), 3:0 Роберт Левандовски (52') Польша: Войцех Щенсны, Томаш Кендзёра (Бартош Берешиньски, 72'), Ян Беднарек, Аркадиуш Реца, Камил Глик, Яцек Горальски, Кароль Линетти, Камил Гросицки (Дамиан Кондзёр, 64'), Матеуш Клих (Кшиштоф Пёнтек, 64'), Камиль Юзвяк (Михал Карбовник, 72'), Роберт Левандовски (Аркадиуш Милик, 58') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Anel Ahmedhodzic, Зеад Колашинац, Бранимир Ципетич, Синиша Санишанин, Амир Хаджиахметович (Харис Хайрадинович, 74'), Миралем Пьянич (Деннис Хаджикадунич, 33'), Гойко Цимирот, Эдин Вишча (Амер Гояк, 59'), Эдин Джеко (Смаил Превляк, 59'), Раде Крунич (Дени Милошевич, 73') Предупреждения: Миралем Пьянич (15'), Матеуш Клих (20'), Ян Беднарек (36'), Зеад Колашинац (44'), Харис Хайрадинович (84') Удаление: Anel Ahmedhodzic (15')

    Лига А, группа 1: 1. Польша — 7 очков, 2. Италия — 6, 3. Голландия — 5, 4. Босния и Герцеговина — 2. 0

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