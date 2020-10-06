Федун: На «Спартак» идет спланированное давление

Леонид Федун
globallookpress.com
Ранее СМИ сообщали, что на трибунах стадиона «Открытие Арена» присутствовало больше болельщиков, чем заявленные 17 150 зрителей.
Руководство Российской премьер-лиги выразило беспокойство по поводу возможного превышения допустимого предела количества зрителей на стадионе.
«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», — заявил Федун «РБК-Спорту».
Спортивный директор «Спартака» Шамиль Газизов отметил, что клуб не превышал установленную квоту по проданным билетам.
Напомним, с 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин позволил футбольным клубам столицы заполнять трибуны до 50%, а с 26 сентября стало возможным присутствие 5% болельщиков гостевой команды. 0