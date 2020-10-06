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    Федун: На «Спартак» идет спланированное давление

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном превышении числа фанатов на матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Ранее СМИ сообщали, что на трибунах стадиона «Открытие Арена» присутствовало больше болельщиков, чем заявленные 17 150 зрителей.

    Руководство Российской премьер-лиги выразило беспокойство по поводу возможного превышения допустимого предела количества зрителей на стадионе.

    «Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», — заявил Федун «РБК-Спорту».

    Спортивный директор «Спартака» Шамиль Газизов отметил, что клуб не превышал установленную квоту по проданным билетам.

    Напомним, с 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин позволил футбольным клубам столицы заполнять трибуны до 50%, а с 26 сентября стало возможным присутствие 5% болельщиков гостевой команды. 0

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