«Картахена» в родных стенах сразится с «Альбасете» в 21-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 20 декабря и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Альбасете», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: Этот коллектив с 13 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.

«Картахена» выиграла четыре встречи из 20 проведенных, раз сыграла вничью и 15 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 15:36.

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Последние матчи: В двух своих предыдущих сыгранных поединках «подводники» на выезде потерпели крупные фиаско с одинаковым счетом по 1:4 от «Кастельона» и «Гранады», а перед этим они на своем поле переиграли хихонский «Спортинг» 1:0 и в гостях уступили 0:1 «Эйбару».

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Картахена» за 13 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.

В остальных же 11 поединках за это время коллектив расписал одну мировую и десять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в шести из 12 своих предыдущих игр команда не смогла забить.

«Альбасете»

Турнирное положение: С 25 зачетными пунктами данный коллектив находится в середине таблицы, опережая на пять пунктов зону вылета.

У «Альбасете» шесть викторий, семь мировых исходов и столько же поражений, разница мячей составляет 25:28.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Несколько дней тому назад «заводной сыр» расписал домашнюю ничью с «Леванте» со счетом 0:0. А в двух предыдущих турах первенства коллектив с таким же результатом на своем поле сыграл с «Кастельоном» и уступил в гостях 0:1 «Кадису».

Не сыграют: Защитник Хауме Хауме травмирован.

Состояние команды: «Альбасете» к этой встрече подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал два мировых исхода и раз уступил. Причем за все это время команда не смогла забить, но и пропустила лишь гол. Перед этим же периодом клуб добился двух выигрышей, прервав тем самым длительную серию без викторий.

Статистика для ставок

«Картахена» проиграла четыре из пяти предыдущих игр чемпионата и раз победила

«Альбасете» не может забить в трех предыдущих встречах

Три последних очных матчей данных команд завершились вничью по 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Альбасете» букмекеры дают коэффициент 2.26. Ничья оценена в 3.34, а победа «Картахены» оценена в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.74 соответственно.

Прогноз: Поставим здесь на обмен голами, так как в играх между собой эти команды в последнее время неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.

Прогноз: И также не исключаем еще здесь мирового исхода, ведь именно вничью они сыграли в трех предыдущих очных встречах.

Ставка: ничья за 3.34.