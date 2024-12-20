Картахена
Альбасете
«Картахена»
Турнирное положение: Этот коллектив с 13 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.
«Картахена» выиграла четыре встречи из 20 проведенных, раз сыграла вничью и 15 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 15:36.
Картахена — Альбасете: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В двух своих предыдущих сыгранных поединках «подводники» на выезде потерпели крупные фиаско с одинаковым счетом по 1:4 от «Кастельона» и «Гранады», а перед этим они на своем поле переиграли хихонский «Спортинг» 1:0 и в гостях уступили 0:1 «Эйбару».
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Картахена» за 13 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.
В остальных же 11 поединках за это время коллектив расписал одну мировую и десять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в шести из 12 своих предыдущих игр команда не смогла забить.
«Альбасете»
Турнирное положение: С 25 зачетными пунктами данный коллектив находится в середине таблицы, опережая на пять пунктов зону вылета.
У «Альбасете» шесть викторий, семь мировых исходов и столько же поражений, разница мячей составляет 25:28.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «заводной сыр» расписал домашнюю ничью с «Леванте» со счетом 0:0. А в двух предыдущих турах первенства коллектив с таким же результатом на своем поле сыграл с «Кастельоном» и уступил в гостях 0:1 «Кадису».
Не сыграют: Защитник Хауме Хауме травмирован.
Состояние команды: «Альбасете» к этой встрече подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал два мировых исхода и раз уступил. Причем за все это время команда не смогла забить, но и пропустила лишь гол. Перед этим же периодом клуб добился двух выигрышей, прервав тем самым длительную серию без викторий.
Статистика для ставок
- «Картахена» проиграла четыре из пяти предыдущих игр чемпионата и раз победила
- «Альбасете» не может забить в трех предыдущих встречах
- Три последних очных матчей данных команд завершились вничью по 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Альбасете» букмекеры дают коэффициент 2.26. Ничья оценена в 3.34, а победа «Картахены» оценена в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.74 соответственно.
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Прогноз: Поставим здесь на обмен голами, так как в играх между собой эти команды в последнее время неизменно огорчали друг друга.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.
Прогноз: И также не исключаем еще здесь мирового исхода, ведь именно вничью они сыграли в трех предыдущих очных встречах.
Ставка: ничья за 3.34.