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    «Жирона» прервет свою серию поражений

    «Жирона» — «Вальядолид». «Бело-красные» попытаются вернуться в зону еврокубков. На что лучше сделать ставку 20 декабря? Ответ — в прогнозе на 18-й тур чемпионата Испании с коэффициентом 2.25

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Вальядолид»
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    Донни ван де Бек — полузащитник «Жироны»
    В рамках 18-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Вальядолид». Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 23:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе после 17-и туров. «Жирона» отстает от зоны еврокубков на 4 пункта.

    У «бело-красных» довольно средние результаты на своем поле. Команда набрала 13 очков дома из 24-х возможных, занимая по этому показателю 11-е место в Примере.

    Жирона — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Жирона» проиграла «Мальорке» (1:2) в рамках чемпионата Испании, а до этого команда уступила «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Жирона» не может победить на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «бело-красные» 5 раз проиграли и однажды сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Ориоль Ромеу (перебор желтых карточек), Янгель Эррера, Бойан Миовский и Виктор Цыганков (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас «Жирона» продолжает проигрывать и терять драгоценные очки. Команда уже находится на 10-и месте, ей необходимо срочно выбираться из ямы, чтобы не потерять нынешний сезон.

    После ухода нападающего Артема Довбика из «Жироны» в «Рому» испанская команда сильно просела в атакующей мощи, да и в оборону у «бело-красных» появились проблемы.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: Команда располагается на предпоследней 19-й строчке с 12-ю очками в копилке. «Вальядолиду» не хватает 4 балла до спасительной 17-й позиции в чемпионате.

    Эта команда — одна из худших в лиге по результативности. «Вальядолид» сумел забить всего 12 голов за 17 встреч при 34-х пропущенных. По пропущенным, кстати, команда и вовсе худшая.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Вальядолид» победил «Валенсию» со счетом 1:0, забив единственный гол на 20-й минуте. До этого команда уступила «Лас-Пальмасу» (1:2).

    В последних 5-и встречах Примеры «Вальядолид» выиграл только 1 раз, трижды проиграл и однажды сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1). За этот период команда сумела забить только 3 гола при 10-и пропущенных.

    Не сыграют: Хуан Мигель Латаса (красная карточка), Кике Перез (перебор желтых карточек) и Мамаду Силва (травма).

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    Состояние команды: «Вальядолид» — один из основных кандидатов на вылет из Примеры, ведь у команды большие проблемы с обороной, а атакующая линия — хуже некуда.

    Несмотря на это, в прошедшей очной встрече «Вальядолид» обыграл «Жирону» со счетом 1:0. Смогут ли гости и на сей раз удивить жиронцев? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Жирона» проигрывает на протяжении 4-х матчей подряд во всех турнирах

    • В последних 7-и встречах Примеры «Вальядолид» выиграл только 1 раз

    • «Жирона» обыгрывала «Вальядолид» в последних 5-и очных матчах только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.45, победа «Вальядолида» — 6.90, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Жирона» уверенно обыграет аутсайдера Примеры и прервет свою серию поражений.

    Ставка: Победа «Жироны» с форой (-1.5) за 2.25.

    Прогноз: У «Вальядолида» не получится пробить оборону «Жироны» на чужом поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вальядолида» 0.5 меньше за 2.00.

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    «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» прервет свою серию поражений
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