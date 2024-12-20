«Эюпспор» на своем поле сыграет против «Фенербахче» 17-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: Данный коллектив, представляющий один из районов Стамбула, на текущий момент в таблице чемпионата идет на четвертой строке, имея в активе 26 баллов и на три очка отстает от третьей позиции.

«Эюпспор» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 24:17.

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Последние матчи: «Фиолетово-желтые» в прошлом туре в рамках стамбульского дерби на выезде уступили «Касимпаше» со счетом 0:2. До этого они разгромили в родных стенах соседа по таблице «Самсунспор» 3:0 и сыграли вничью 2:2 с «Галатасараем».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эюпспор» в предыдущих своих четырех встречах в рамках чемпионата Турции потерпел аж два проигрыша, раз победил и расписал мировую с самим «Галатасараем». Перед этим команда выдала 4-матчевую серию без фиаско в первенстве страны, выиграв за это время три раза при одном ничейном результате. И также отметим, что коллектив не забил лишь раз за девять минувших игр во всех турнирах.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Подопечные Моуринью с 35 набранными пунктами идут вторыми в таблице, уступая лидирующему «Галатасараю» шесть очков.

«Фенербахче» выиграл 11 встреч из 15 проведенных, два раза сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей составляет 39:14.

Последние матчи: На прошлых выходных «канарейки» на своей арене обыграли «Башакшехир» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Турции. Перед этим они проиграли два матча кряду, уступив на внутренней арене «Бешикташу» 0:1 и «Атлетику» из Бильбао дома 0:2 в Лиге Европы.

Не сыграют: Meрт Яндаш и Ирфан Эгрибаят — вне игры.

Состояние команды: «Фенербахче» за свои восемь предыдущих поединках во всех соревнованиях смог выиграть в шести из них и дважды еще за это время он проиграл. Непосредственно в чемпионате Турции за данный период стамбульцы потерпели одно фиаско и смогли отпраздновать четыре выигрыша. А не забивала команда в текущем первенстве страны лишь в одном матче из 15 проведенных.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не играли

«Эюпспор» на своем поле в этом чемпионате выиграл пять игр при одной мировой и одном фиаско

У «Фенера» в гостях пять выигрышей в восьми поединках и одно поражение

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.56, победа «Эюпспора» — 5.60, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.25 соответственно.

Прогноз: От противостояния столь результативных команд вполне можно ожидать верхового исхода. Так что ставим здесь на ТБ 3,0.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.03.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что хозяева не уступят, ведь он совсем недавно отобрали дома очки у «Галатасарая».

Ставка: 1Х за 2.41.