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    «Эюпспор» отберет очки у «Фенербахче»?

    «Эюпспор» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Фенербахче»
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    «Эюпспор»
    «Эюпспор» на своем поле сыграет против «Фенербахче» 17-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 20 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Декабря 2024 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 20:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: Данный коллектив, представляющий один из районов Стамбула, на текущий момент в таблице чемпионата идет на четвертой строке, имея в активе 26 баллов и на три очка отстает от третьей позиции.

    «Эюпспор» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 24:17.

    Эюпспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Фиолетово-желтые» в прошлом туре в рамках стамбульского дерби на выезде уступили «Касимпаше» со счетом 0:2. До этого они разгромили в родных стенах соседа по таблице «Самсунспор» 3:0 и сыграли вничью 2:2 с «Галатасараем».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» в предыдущих своих четырех встречах в рамках чемпионата Турции потерпел аж два проигрыша, раз победил и расписал мировую с самим «Галатасараем». Перед этим команда выдала 4-матчевую серию без фиаско в первенстве страны, выиграв за это время три раза при одном ничейном результате. И также отметим, что коллектив не забил лишь раз за девять минувших игр во всех турнирах.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Подопечные Моуринью с 35 набранными пунктами идут вторыми в таблице, уступая лидирующему «Галатасараю» шесть очков.

    «Фенербахче» выиграл 11 встреч из 15 проведенных, два раза сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей составляет 39:14.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных «канарейки» на своей арене обыграли «Башакшехир» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Турции. Перед этим они проиграли два матча кряду, уступив на внутренней арене «Бешикташу» 0:1 и «Атлетику» из Бильбао дома 0:2 в Лиге Европы.

    Не сыграют: Meрт Яндаш и Ирфан Эгрибаят — вне игры.

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    Состояние команды: «Фенербахче» за свои восемь предыдущих поединках во всех соревнованиях смог выиграть в шести из них и дважды еще за это время он проиграл. Непосредственно в чемпионате Турции за данный период стамбульцы потерпели одно фиаско и смогли отпраздновать четыре выигрыша. А не забивала команда в текущем первенстве страны лишь в одном матче из 15 проведенных.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    • «Эюпспор» на своем поле в этом чемпионате выиграл пять игр при одной мировой и одном фиаско

    • У «Фенера» в гостях пять выигрышей в восьми поединках и одно поражение

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.56, победа «Эюпспора» — 5.60, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: От противостояния столь результативных команд вполне можно ожидать верхового исхода. Так что ставим здесь на ТБ 3,0.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.03.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что хозяева не уступят, ведь он совсем недавно отобрали дома очки у «Галатасарая».

    Ставка: 1Х за 2.41.

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    «Эюпспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на футбол. «Эюпспор» отберет очки у «Фенербахче»?
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