«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 7:2, обзор голов

в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги одержала крупную победу надсо счетом 7:2.

У хозяев хет-трик оформил Олли Уоткинс, дубль на свой счет записал Джек Грилиш, а Джон Макгинн и Росс Баркли забили по голу.

В составе «красных» дважды отличился Мохамед Салах, но его усилий не хватило для того, чтобы избежать первого поражения в сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ливерпуль 7:2 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (4'), 2:0 Олли Уоткинс (22'), 2:1 Мохамед Салах (33'), 3:1 Джон МакГинн (35'), 4:1 Олли Уоткинс (39'), 5:1 Росс Баркли (55'), 5:2 Мохамед Салах (60'), 6:2 Джек Грилиш (66'), 7:2 Джек Грилиш (75') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш (Ahmed El Mohamady, 80'), Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис (Марвелоуз Накамба, 80'), Джон МакГинн, Росс Баркли, Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге (Бертран Траоре, 87') Ливерпуль: Адриан, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес (Curtis Jones, 61'), Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Такуми Минамино, 46'), Роберто Фирмино (Джеймс Милнер, 68'), Мохамед Салах, Диогу Жота Предупреждения: Вирджил ван Дейк (38'), Дуглас Луис (46'), Марвелоуз Накамба (90')

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает второе место (9 очков), а «Ливерпуль» — пятое (9 очков). 0