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    «Тамбов» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

    «Тамбов» — «Арсенал»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Тамбов» и «Арсенал» огласили составы на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 3 октября.

    Сергей Рыжиков
    Сергей Рыжиков

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев, Ломовицкий, Э. Кангва, К. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Ковалев.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.

    Начало матча — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Тамбова» — 3,20, на ничью — 3,20, а на победу «Арсенала» — 2,43.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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