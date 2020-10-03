«Тамбов» — «Арсенал»: составы, коэффициенты, онлайн

огласили составы на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 3 октября.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев, Ломовицкий, Э. Кангва, К. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Ковалев.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.

Начало матча — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Тамбова» — 3,20, на ничью — 3,20, а на победу «Арсенала» — 2,43.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0