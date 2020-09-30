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    Эйбар — Эльче: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Эйбар — Эльче: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Эйбар Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Эйбар» — «Эльче».

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    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Эльче» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Эйбар»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Эльче».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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