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    Миннесота Юнайтед — Реал Солт Лэйк: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Миннесота Юнайтед — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2020)

    Футбол MLS
    В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк».

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Миннесота Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Реал Солт Лэйк».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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