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    «Тоттенхэм» хочет купить защитника «Интера» Шкриньяра

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    Очередным новичком «Тоттенхэма» может стать защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

    Милан Шкриньяр
    Милан Шкриньяр

    Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Интер» не против ухода Шкриньяра, но требует за словацкого футболиста 60 миллионов евро.

    Между клубами продолжаются переговоры, «Тоттенхэм» пытается сбить цену.

    «Интер» в случае продажи Шкриньяра намерен приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.

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    • В прошлом сезоне Шкриньяр провел в составе «Интера» 42 матча.

    Ранее «Тоттенхэм» приобрел левого защитника Серхио Регилона, а также арендовал нападающего «Королевского клуба» Гарета Бэйла. 0

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