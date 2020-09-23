«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Интера» Шкриньяра

Милан Шкриньяр
globallookpress.com
Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Интер» не против ухода Шкриньяра, но требует за словацкого футболиста 60 миллионов евро.
Между клубами продолжаются переговоры, «Тоттенхэм» пытается сбить цену.
«Интер» в случае продажи Шкриньяра намерен приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича.
В прошлом сезоне Шкриньяр провел в составе «Интера» 42 матча.
Ранее «Тоттенхэм» приобрел левого защитника Серхио Регилона, а также арендовал нападающего «Королевского клуба» Гарета Бэйла. 0