«Лидс» хочет подписать Малиновского

рассматривает возможность приобретения полузащитника, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что английский клуб не смог договориться с «Удинезе» о переходе полузащитника Родриго Де Пауля. В связи с этим новой трансферной целью стал 27-летний Малиновский.

Переход Малиновского может обойтись «Лидсу» в 20 миллионов фунтов. За счет украинского хавбека главный тренер Марсело Бьелса хочет создать конкуренцию для полузащитника Пабло Эрнандеса.

В прошедшем сезоне Малиновский провел 44 матча за «Аталанту» и забил девять мячей при семи голевых передачах. 0