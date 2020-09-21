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    «Лидс» хочет подписать Малиновского

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    «Лидс» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сообщает The Telegraph.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    Отмечается, что английский клуб не смог договориться с «Удинезе» о переходе полузащитника Родриго Де Пауля. В связи с этим новой трансферной целью стал 27-летний Малиновский.

    Переход Малиновского может обойтись «Лидсу» в 20 миллионов фунтов. За счет украинского хавбека главный тренер Марсело Бьелса хочет создать конкуренцию для полузащитника Пабло Эрнандеса.

    В прошедшем сезоне Малиновский провел 44 матча за «Аталанту» и забил девять мячей при семи голевых передачах. 0

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