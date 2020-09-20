Антверпен — Эйпен (20.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Антверпен»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Антверпен» — «Эйпен».

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