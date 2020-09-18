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    Тренер тбилисского «Локомотива»: Одержали небольшую победу, но осчастливили грузинский народ

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    Главный тренер тбилисского «Локомотива» Георгий Чиабришвили прокомментировал победу команды над московским «Динамо» (2:1) в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА.

    Георгий Чиабришвили
    Георгий Чиабришвили

    «Это самая большая победа в моей тренерской карьере. В предыдущем раунде мы обыграли не менее сильную команду, для меня это большие победы.

    В прошлом году мы сделали всё для победы, но проиграли. Я хотел реабилитироваться и хочу поблагодарить ребят из "Локомотива".

    Мы одержали небольшую победу, и это хорошо, что мы осчастливили грузинский народ. Однако главная задача — попасть в групповой этап.

    Честно говоря, не думал о прохождении ни предыдущего, ни этого раунда. Но потихоньку это происходит, мы забиваем голы, ребята играют лучше.

    "Гранада" — хорошая команда из Ла Лиги, но мы приедем играть», — цитирует Чиабришвили Sportall.ge. 0

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