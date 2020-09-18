Тренер тбилисского «Локомотива»: Одержали небольшую победу, но осчастливили грузинский народ

Георгий Чиабришвили
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«Это самая большая победа в моей тренерской карьере. В предыдущем раунде мы обыграли не менее сильную команду, для меня это большие победы.
В прошлом году мы сделали всё для победы, но проиграли. Я хотел реабилитироваться и хочу поблагодарить ребят из "Локомотива".
Мы одержали небольшую победу, и это хорошо, что мы осчастливили грузинский народ. Однако главная задача — попасть в групповой этап.
Честно говоря, не думал о прохождении ни предыдущего, ни этого раунда. Но потихоньку это происходит, мы забиваем голы, ребята играют лучше.
"Гранада" — хорошая команда из Ла Лиги, но мы приедем играть», — цитирует Чиабришвили Sportall.ge. 0