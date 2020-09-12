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    Клопп об игре с «Лидсом»: Настоящее шоу, я остался доволен

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен результатом игры с «Лидсом», в которой его команда выиграла 4:3.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Какая игра! Какой соперник! Какое выступление от обеих команд! Настоящее шоу, я остался доволен.

    Нечасто увидишь так много голов в одном матче. Нам есть куда расти при игре в обороне, но это и не удивляет в первой встрече чемпионата. Наши футболисты несколько дней назад выступали за сборные своих стран, так что все возможно.

    Соперник вынудил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, но мне понравилось многое в противостоянии с такой страстной, хорошо организованной командой, как "Лидс".

    Мы использовали свои умения для того, чтобы создать им проблемы, мы могли забить больше, мы с толком пользовались стандартными положениями — я доволен.

    Это вам не езда на велосипеде, что-то может разладиться за время предсезонной подготовки, и понадобится время, чтобы это вернуть.

    Я по-настоящему удовлетворен игрой. "Лидс" ждет хороший сезон, если они смогут действовать столь же интенсивно и далее. Им это удавалось во второй лиге, где больше матчей, так что почему бы и нет?», — цитирует специалиста Sky Sports. 0

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