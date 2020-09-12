ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пабло СарабияБезобидность и беспомощность. Команда Тухеля начала сезон с поражения
  • 21:17
    • Источник: Экс-наставник «Спартака» решил покинуть «Ригу»
  • 20:34
    • Четыре матча «Йокерита» перенесены на более поздний срок
  • 21:59
    • СКА победил «Локомотив» и возглавил Западную конференцию
  • 20:47
    • Звонарева и Зигемунд выиграли US Open в парном разряде
  • 20:17
    • «Зенит» отказался от трансфера полузащитника «Кальяри»
    Все новости спорта

    Источник: Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы

    Футбол Ротор РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с клубом, сообщает «Чемпионат».

    Джано Ананидзе
    Джано Ананидзе

    По данным издания, игрок принял такое решение, так как травма не позволит ему выйти на поле, и он хочет быть честным перед клубом.

    27-летний Ананидзе в январе 2020 года перешел из «Спартака», за который выступал с 2009 года, в «Анортосис». За кипрскую команду он успел провести 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

    Летом грузинский полузащитник покинул «Анортосис» и присоединился к «Ротору» на правах свободного агента.

    Сообщалось, что Джано получает в Волгограде 1,7 миллиона рублей в месяц. Контракт футболиста с «Ротором» рассчитан до 20 мая 2021 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выйдет в финал US Open?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Ливерпуль» против новичка АПЛ: победа и много голов?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ахмат» и «Сочи» без голов зрителей не оставят
  • «Ахмат» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 14:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Осака — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Галатасарай — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры