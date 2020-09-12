Источник: Ананидзе расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмы

Полузащитник «Ротора»в ближайшее время расторгнет контракт с клубом, сообщает «Чемпионат»

По данным издания, игрок принял такое решение, так как травма не позволит ему выйти на поле, и он хочет быть честным перед клубом.

27-летний Ананидзе в январе 2020 года перешел из «Спартака», за который выступал с 2009 года, в «Анортосис». За кипрскую команду он успел провести 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

Летом грузинский полузащитник покинул «Анортосис» и присоединился к «Ротору» на правах свободного агента.

Сообщалось, что Джано получает в Волгограде 1,7 миллиона рублей в месяц. Контракт футболиста с «Ротором» рассчитан до 20 мая 2021 года. 0