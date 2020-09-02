ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Португалии — первый победитель Лиги НацийВозвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
  • 11:24
    • «Урал» усилился хавбеком «Црвены Звезды»
  • 11:09
    • Хаверц прошел медобследование в «Челси»
  • 00:50
    • Источник: Месси согласовал с владельцами «Ман Сити» контракт на 700 млн евро
  • 00:23
    • Источник: Тиль вылетел в Германию для перехода во «Фрайбург»
  • 21:55
    • Гасперини: Миранчук имеет большую ценность для «Аталанты»
    Все новости спорта

    Хаверц прошел медобследование в «Челси»

    Футбол Трансферы Футбол Англии АПЛ Челси Футбол Германии Бундеслига Байер Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси», сообщает немецкий журналист Bild Кристиан Фальк.

    Кай Хаверц
    Кай Хаверц

    По данным источника, 21-летний хавбек накануне прошел медицинское обследование перед трансфером.

    Ожидается, что официально трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

    Ранее отмечалось, что игрок согласовал с лондонцами пятилетний контракт, по условиям которого будет получать восемь миллионов евро в год, а также различные бонусы. Сумма трансфера составит 80 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Хаверц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ак Барс» с крепкой защитой ЦСКА?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Циципас уничтожит очередного соперника?
  • Циципас — Кресси. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Джорджи воспользоваться проблемами Осаки?
  • Осака — Джорджи. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Циципас — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Осака — Джорджи
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Турция — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры