Хаверц прошел медобследование в «Челси»

Полузащитникблизок к переходу в, сообщает немецкий журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, 21-летний хавбек накануне прошел медицинское обследование перед трансфером.

Ожидается, что официально трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Ранее отмечалось, что игрок согласовал с лондонцами пятилетний контракт, по условиям которого будет получать восемь миллионов евро в год, а также различные бонусы. Сумма трансфера составит 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хаверц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач. 0