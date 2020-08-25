Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение установить новые правила, при которых клубы имеют право не разрешить своим игрокам отправиться в стан национальных команд.

ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные globallookpress.com 20 000 Большой бонус новичкам Забрать!

Данное решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и возобновившегося роста количества зараженных по всему миру.

По новым правилам клубы могут не отпускать игроков в сборные при следующих условиях:

— если установлен обязательный карантин от пяти дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;

— если есть ограничения на въезд или выезд;

— если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.

Кроме того, все участники матчей во время международной паузы должны соблюдать протоколы по охране здоровья и безопасности, установленные соответствующим организатором соревнований.

Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских. 0