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    ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные

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    Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение установить новые правила, при которых клубы имеют право не разрешить своим игрокам отправиться в стан национальных команд.

    ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные
    ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные

    Данное решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и возобновившегося роста количества зараженных по всему миру.

    По новым правилам клубы могут не отпускать игроков в сборные при следующих условиях:

    — если установлен обязательный карантин от пяти дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;

    — если есть ограничения на въезд или выезд;

    — если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.

    Кроме того, все участники матчей во время международной паузы должны соблюдать протоколы по охране здоровья и безопасности, установленные соответствующим организатором соревнований.

    Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских. 0

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