ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные

Данное решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и возобновившегося роста количества зараженных по всему миру.
По новым правилам клубы могут не отпускать игроков в сборные при следующих условиях:
— если установлен обязательный карантин от пяти дней при прибытии на место базирования клуба или сборной;
— если есть ограничения на въезд или выезд;
— если игрокам или командам не предоставлены специальные правила от принимающей стороны.
Кроме того, все участники матчей во время международной паузы должны соблюдать протоколы по охране здоровья и безопасности, установленные соответствующим организатором соревнований.
Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября — для женских. 0