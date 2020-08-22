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    «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу

    «Урал» — «Краснодар»: счет матча — 1:0, обзор гола

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    В стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» принимал «Краснодар».

    «Урал» — «Краснодар»
    «Урал» — «Краснодар»

    Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Вячеслав Подберезкин ударом с лета замкнул подачу с фланга.

    В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в штангу и перекладину, а на 54-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Кайо Панталеан получил вторую желтую карточку. В итоге уйти от поражения «горожанам» не удалось.

    Для «Урала» эта победа стала первой в сезоне, «Краснодар» потерпел второе поражение.

    «Урал» набрал 5 очков и после этой игры поднялся на шестое место в РПЛ. У «Краснодара» — 6 очков и четвертое место.

    РПЛ. 4-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 1:0 (1:0)
    Гол: Подберезкин, 3.«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Подберезкин (Ефремов, 55), Мишкич (Емельянов, 84), Егорычев, Бикфалви, Панюков (Караев, 73)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Смольников (Петров, 60), Рамирес, Панталеао, Уткин (Сорокин, 60), Ольссон (Мацукатов, 73), Газинский, Сулейманов (Вильена, 46), Берг, Кутовой (Классон, 46)Удаление: Панталеао (54)Предупреждения: Панталеао (23), Ольссон (57), Уткин (57), Классон (61), Газинский (69), Ефремов (86), Помазун (90)
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