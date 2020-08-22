«Урал» — «Краснодар»: счет матча — 1:0, обзор гола

В стартовом матче 4-го тура РПЛпринимал

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Вячеслав Подберезкин ударом с лета замкнул подачу с фланга.

В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в штангу и перекладину, а на 54-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Кайо Панталеан получил вторую желтую карточку. В итоге уйти от поражения «горожанам» не удалось.

Для «Урала» эта победа стала первой в сезоне, «Краснодар» потерпел второе поражение.

«Урал» набрал 5 очков и после этой игры поднялся на шестое место в РПЛ. У «Краснодара» — 6 очков и четвертое место.