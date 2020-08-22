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    «Наполи» ведет переговоры с защитником «Шахтера»

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    «Наполи» может пополнить свой состав 24-летним украинским крайним защитником донецкого «Шахтера» Николаем Матвиенко, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

    Николай Матвиенко
    Николай Матвиенко

    По данным источника, неаполитанский клуб уже вступил в переговоры с «горняками». В украинце «Наполи» подкупает его универсальность — футболист может сыграть как в центре обороны, так и на обоих флангах.

    Матвиенко — воспитанник «Шахтера», за основную команду выступает с 2015 года. За его плечами — 135 матчей, шесть мячей и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в четыре миллиона евро.

    За основную сборную Украины он дебютировал в марте 2017 года и с тех пор провел в ее составе 26 матчей. 0

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